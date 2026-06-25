На фоне скандала Туск сделал неожиданное заявление об украинцах и поляках: подробности

Дональд Туск. / © Associated Press

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Премьер-министр Польши Дональд Туск высказался о дружбе между украинцами и поляками и призвал не допустить, чтобы прошлое стало препятствием для сотрудничества.

Об этом он заявил на конференции по восстановлению Украины в Гданьске, сообщает «УП».

По его словам, украинцы и поляки способны построить общее будущее на основе правды, взаимоуважения и понимания истории, ведь если мы будем вместе — мы поборем все зло.

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«Я говорю от всей души — я не говорю по бумажке, как вы видите — помните, что мои люди в Польше и ваши люди в Украине — друзья в Европе. Мы можем построить будущее на основе правды, взаимоуважения и понимания истории. Родившаяся в Гданьске солидарность может стать реальностью, если мы откроем наши сердца будущему», — сказал Туск.

В то же время Туск подчеркнул, что восстановление — это не о зданиях, инфраструктурах, школах, а это «также о том, что внутри нас, а Украина по праву хочет быть частью объединенной Европы».

Напомним, накануне URC 2026 года Дональд Туск анонсировал серьезный разговор с делегацией Украины, чтобы попытаться урегулировать текущий дипломатический кризис. Комментируя отсутствие президента Владимира Зеленского, он признался, что такой шаг может даже пойти на пользу масштабному международному мероприятию.

Премьер-министр Польши также заявил, что осознает сложные отношения с Украиной, но не будет подпитывать еще больше эту напряженность. Ведь в интересах Варшавы выстраивать хорошие отношения с Киевом.

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