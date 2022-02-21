На фоне угрозы вторжения РФ в Украину Лукашенко заявил, что готов первым идти на войну

На фоне угрозы вторжения РФ в Украину Лукашенко заявил, что готов первым идти на войну

По мнению диктатора, сейчас начался "психоз разжигания войны в Европе".

Нужно делать все, чтобы сберечь Беларусь.

Об этом самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко заявил в понедельник, 21 февраля на торжественном мероприятии, сообщает "БелТА".

Он отметил, что в последнее время рядом с большим психозом на фоне пандемии развернулся еще один – психоз разжигания в Европе войны.

"Мы снова оказались в эпицентре этих событий....Война — это страшно, еще хуже будет, чем сейчас. Мы ведь привыкли к хорошим условиям. Поэтому нам нужно делать все, чтобы сохранить нашу страну. Но если... (я всегда народу открыто это говорю) мы, люди в погонах, первыми пойдем, чтобы защитить нашу Родину", — подчеркнул Лукашенко.

Напомним:

Беларусь назвала условие вывода войск России из страны. По словам начальника Генштаба ВС Беларуси Виктора Гулевича, прибывшие на "учения" российские военные подразделения вернутся в пункты постоянной дислокации только тогда, когда в этом появится "объективная необходимость".

Новости мира: Беларусь отказывается назвать дату окончания совместных военных учений с Россией

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