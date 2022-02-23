На фоне витка агрессии против Украины Путин пообещал усиливать армию и похвастался оружием, которому "нет равного в мире"

Путин заявил, что "непросто складывается международная обстановка".
Президент России Владимир Путин в поздравлении россиян с "Днем защитника Отечества" заявил, что "на боевое дежурство" в РФ поставлено "оружие, которому нет равного в мире".
Соответствующее видео было опубликовано на сайте Кремля.
Путин заявил, что "непросто складывается международная обстановка", что России грозит "расшатывание системы контроля над вооружениями или военная активность блока НАТО", а требования России "остаются без ответа".
По его словам, РФ "открыта для прямого и честного диалога", но интересы России и безопасность ее граждан "безусловны", поэтому он будет дальше усиливать армию и флот.
"За последние годы мы многое сделали для качественной модернизации Вооруженных Сил. Они стали более мобильными, получили новый боевой опыт. В ходе операции в Сирии действительно доказали, что способны решать самые сложные задачи. Серьезно возросла подготовка и слаженность элементов и соединений. Об этом наглядно свидетельствуют внезапные проверки, маневры, регулярные масштабные учения, в том числе с участием наших союзников, а также ответственные миротворческие операции. На боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равного в мире. Будем и далее развивать перспективные системы вооружений, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах, расширять применение передовых цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта. Такие комплексы – это действительно оружие будущего, которое в разы повышает боевой потенциал наших вооруженных сил", — сказал он.
Путин добавил, что "самой передовой техникой руководят люди" – и важны не только их знания и подготовка, но и "патриотизм".
Напомним:
После авантюры президента РФ НА Донбассе против "кремлевского Владимира" сплотился весь цивилизованный мир. Лидеры стран и руководители международных организаций публикуют заявления и вводят мощные санкционные ограничения.
Читайте также: