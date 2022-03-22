На фоне возможного вторжения: КГБ Беларуси обвинил украинских дипломатов в шпионаже

На фоне возможного вторжения: КГБ Беларуси обвинил украинских дипломатов в шпионаже

В работе на украинскую разведку обвинили также белорусского журналиста.

На фоне информации о вероятном вторжении белорусских войск в Украину Комитет госбезопасности Беларуси заявил, что якобы под прикрытием посольства Украины в государстве работали разведчики.

Об этом сообщает БелТА.

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В частности, в КГБ Беларуси заявили, что якобы из 19 украинских дипломатов 8 являются сотрудниками спецслужб Украины.

В белорусской спецслужбе опубликовали список этих дипломатов:

советник Юрий Пасик,

первый секретарь Сергей Винник,

первый секретарь Виталий Онофрийчук,

первый секретарь Роман Степанов,

консул, первый секретарь Илья Звенигородский,

военный атташе Александр Болюта,

помощник военного атташе Сергей Кацуба,

официальный представитель ГПСУ при посольстве Дмитрий Шмелев.

"Таким образом, с позиции дипучреждения действуют представители Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Государственной пограничной службы Украины и Службы внешней разведки Украины", – заявили в белорусском КГБ.

Кроме того, в работе на украинскую разведку обвинили и белорусского журналиста Дениса Ивашина.

"Украинская сторона, глубоко изучив личность Дениса Ивашина, всячески его стимулировала, используя как материальное вознаграждение, так и другое поощрение, имеющие значение для фигуранта, учитывая уже сформировавшееся у него желание быть причастным к судьбе Украины", – говорится в сообщении КГБ Беларуси.

"Так, за активное участие в информационных акциях он награжден грамотой заместителя министра обороны Украины Игоря Долгова, на тот момент куратора Генерального штаба Вооруженных сил Украины, а национальная комиссия по иностранным украинцам выдает свидетельство зарубежного украинца", – добавили в белорусской спецслужбе.

Кроме того, отметили там, на счет журналиста периодически поступали средства в долларах США.

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"Уже поверхностная проверка показала высокий уровень конспирации смежной стороны в работе со своими зарубежными источниками. Так, одним из отправителей средств числилась жена уже известного Комитету госбезопасности бывшего офицера ДЦИПСО Максима Майорова, являющегося сейчас обозревателем InformNapalm, автором книги "Крым за занавесом. Путеводитель зонной оккупации", – отметили в комитете.

Напомним, накануне посол Беларуси в Украине Игорь Сокол сообщил, что 11 белорусских дипломатов и два члена семей покинули территорию Украины на 7 автомобилях.