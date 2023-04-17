На фото Путина в церкви заметили странную "деталь": "двойник или след от операции"

В Сети предположили, что шрам может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем у главы Кремля.

У российского диктатора Владимира Путина заметили странный знак на теле в церкви, которую он посетил 16 апреля, на Пасху.

На кадр обратил внимание журналист Денис Казанский.

На изображении показана большая отметка на шее российского президента в форме буквы Z. В Сети предположили, что это может быть шрам от операции. Предположили и другую версию, мол, это ложный Путин, а его двойник.

"Ой, а что это у Володи? Кажется, я понял, откуда взялась Z", – написал он в Twitter.

Пользователи также предположили, что шрам может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем российского диктатора.

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"Буданов был прав", – пишут они.

Вместо этого другие пользователи Сети принялись шутить: "Гордон пытался кадык вырвать", "Дед в юности посмотрел фильм Zorro до головокружения".

Отметим, глава Кремля Владимир Путин посетил Пасхальное богослужение. в храме Христа Спасителя. Российскому диктатору сопровождали немалое количество охранников и мэр Москвы Сергей Собянин.

Примечательно, что политтехнолог Борис Тизенгаузен убежден, что у Путина есть свои двойники, и очень важно их найти и разобраться кто и за что ответственный.

В то же время у главного управления разведки Украины нет доказательств, что в оккупированный Мариуполь приезжал именно диктатор Владимир Путин, а не его двойник.

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