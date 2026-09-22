На фронте ликвидировали экс-мера Белгорода, который пошел на СВО после громкого приговора

Константин Полежаев. / © ASTRA

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На фронте был ликвидирован бывший мэр российского Белгорода 53-летний Константин Полежаев. Он занимал должность на протяжении 2015–2019 годов.

Об этом сообщили РосСМИ.

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В Z-телеграмм-каналов сообщал, что Полежаев служил в белгородском подразделении «БАРС» и погиб в результате удара беспилотника на территории области.

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В свою очередь «Фонарь» писал, что тот якобы служил в 1-м ударно-штурмовом батальоне 272-го мотострелкового полка, а уничтожен он был не на территории Белгородской области.

По информации ресурса Shot пишет, что Полежаев получил ранения в результате удара беспилотника и его не удалось спасти.

Заметим, что в 2024 году Полежаева приговорили к пяти годам колонии по делу о взятках на сумму 18 млн рублей. Он свою вину признал. Впрочем, еще до вынесения приговора заключил контракт с Минобороны РФ и отправился на так называемую СВО, чтобы «искупить вину перед обществом».

Отметим, что оппозиционное издание «Пепел» сообщало, что эксчиновник не был на войне, а находится в отряде мобилизационного резерва «БАРС». Издание утверждало, что Полежаев служит только номинально, а на самом деле проводит время дома с семьей.

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Напомним, Кремль продвигает ветеранов войны против Украины во власть. Financial Times пишет о том, что около 50 участников СВО должны войти в состав Госдумы после парламентских выборов. Их продвигают как часть так называемой новой элиты, которая должна усилить поддержку войны и одновременно оставаться под контролем власти.

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