На фронте может быть патовая ситуация: британский генерал о судьбе переговоров

Британский генерал призвал украинцев вернуться к "неутешительному осознанию" / © Associated Press

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Вице-президент США Джей Ди Вэнс недавно заявил, что Россия требует слишком много на переговорах о прекращении огня. Вероятно, администрация Трампа наконец-то начинает понимать, что Россия не заинтересована в честном соглашении.

Об этом рассказал британский генерал, бывший глава Генштаба Великобритании Ричард Даннат в интервью «24 каналу».

«Мы не можем доверять Путину. Маловероятно, что справедливое соглашение будет на столе, потому что даже если Зеленский согласится, что восточная часть Украины, которая сейчас оккупирована Россией, временно должна получить „статус-кво“, — это выгодно Путину и невыгодно Украине», — отметил Даннат.

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Он призвал украинцев вернуться к «неутешительному осознанию», что россияне, оккупировав 20% территории Украины, не собираются идти добровольно. Несмотря на помощь Запада, у ВСУ сейчас недостаточно сил и средств, чтобы выгнать россиян.

«Возникает ужасное ощущение, что на поле боя может сложиться патовая ситуация. Возникает вопрос: можно ли считать патовую ситуацию на поле боя основой для прекращения огня и окончания войны? Но прекращение огня — это одно, а мирное соглашение — другое. Я не вижу оснований для быстрого справедливого мира», — подытожил Ричард Даннат.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его плотный график не помешает встретиться с диктатором РФ Владимиром Путиным «ради спасения жизней». Также он анонсировал «хорошие новости» о войне РФ против Украины.