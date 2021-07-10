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На Гаити назначили временного президента после убийства главы государства: подробности

На Гаити назначили временного президента после убийства главы государства: подробности

Associated Press

Принятие решения поддержали восемь сенаторов из десяти.

После убийства президент сенат Гаити провозгласил своего спикера Жозефа Ламбера временным президентом республики. 

Об этом пишет новостной портал juno7.

"Новый временный президент его превосходительство Жозеф Ламбер принесет присягу в присутствии представителей власти, лидеров гражданского общества", — говорится в резолюции Сената.

Принятие решения поддержали восемь сенаторов из десяти.

Сейчас страной управляет исполняющий обязанности премьер-министра Клод Жозеф.

Кризис вокруг политической преемственности в стране обострился, когда его обвинили в подстрекательстве к перевороту и узурпации власти в стране.

Группа из более чем 20 политических лидеров и лидеров гражданского общества потребовала отставки Жозефа, однако он сам и министры кабинета считают необходимым продолжать представлять правительство.

Напомним:

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