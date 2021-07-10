На Гаити назначили временного президента после убийства главы государства: подробности

На Гаити назначили временного президента после убийства главы государства: подробности

Принятие решения поддержали восемь сенаторов из десяти.

После убийства президент сенат Гаити провозгласил своего спикера Жозефа Ламбера временным президентом республики.

Об этом пишет новостной портал juno7.

"Новый временный президент его превосходительство Жозеф Ламбер принесет присягу в присутствии представителей власти, лидеров гражданского общества", — говорится в резолюции Сената.

Принятие решения поддержали восемь сенаторов из десяти.

Сейчас страной управляет исполняющий обязанности премьер-министра Клод Жозеф.

Кризис вокруг политической преемственности в стране обострился, когда его обвинили в подстрекательстве к перевороту и узурпации власти в стране.

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Группа из более чем 20 политических лидеров и лидеров гражданского общества потребовала отставки Жозефа, однако он сам и министры кабинета считают необходимым продолжать представлять правительство.

Напомним:

Президента Гаити Жовенеля Моиза застрелили в ночь на 7 июля. Примерно в час ночи группа неизвестных напала на его резиденцию и застрелила президента. Кроме того, огнестрельное ранение получила первая леди страны.

в ночь на 7 июля. Примерно в час ночи группа неизвестных напала на его резиденцию и застрелила президента. Кроме того, огнестрельное ранение получила первая леди страны. Министр по делам голосования и межпартийных отношений Матиас Пьер заявил, что в убийстве Моиза участвовали минимум 26 человек.

Также к убийству президента Гаити причастны отставные колумбийские военные.

Сейчас известно, что после убийства Моиза правоохранители убили трех наемников, 15 колумбийцев и американцы сейчас находятся под стражей, а вот еще несколько членов группировки до сих пор ищут.

Новости мира: власти Гаити ищет еще 8 иностранных наемников

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