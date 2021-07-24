На Гаити похоронили убитого президента: на церемонии были слышны выстрелы

Не обошлось без беспорядков во время захоронения.
На Гаити похоронили президента Жовенеля Моиза, которого ранее убили в его же собственной резиденции.
Об этом пишет АР.
Тело убитого президента Гаити Жовенеля Моиза было возвращено в родной город для похорон в условиях усиленных мер безопасности.
Не обошлось без беспорядков во время захоронения: протестующие устроили столкновение с полицией.
Также какой-то момент во время церемонии погребения раздались хлопки, которые, по мнению очевидцев, были выстрелами.
Об этом информирует Reuters.
По информации СМИ, после этого делегация США во главе с постпредом страны при ООН покинула похороны.
Несмотря на происшествие, похороны Моиза продолжились. На церемонии выступил пастор и вдова экс-лидера Гаити.
Новые президентские и парламентские выборы в Гаити запланированы на 26 сентября.
- Президента Гаити Жовенеля Моиза застрелили в ночь на 7 июля. Примерно в час ночи группа неизвестных напала на его резиденцию. Огнестрельное ранение также получила первая леди страны.
- Министр по делам голосования и межпартийных отношений Матиас Пьер заявил, что в убийстве Моиза принимали участие не менее 26 человек.
- Также к убийству президента Гаити причастны подставные колумбийские военные.
- Правоохранители убили троих наемников, а 15 колумбийцев и американцы находятся под стражей. Еще нескольких членов группировки до сих пор ищут.
- Исполняющий обязанности премьера Гаити Клод Жозеф заявил, что президент Гаити Жовенеля Моиза пытали перед убийством. Также нападавшие не позволили главе государства произнести и слова.
- 11 июля арестовали ключевого подозреваемого в организации убийства Моиза — доктора Кристиана Эммануэля Санона. Подозреваемый является гаитянином по происхождению, однако большую часть времени проводит в американском штате Флорида.