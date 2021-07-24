На Гаити похоронили убитого президента: на церемонии были слышны выстрелы

На Гаити похоронили убитого президента: на церемонии были слышны выстрелы

Не обошлось без беспорядков во время захоронения.

На Гаити похоронили президента Жовенеля Моиза, которого ранее убили в его же собственной резиденции.

Об этом пишет АР.

Тело убитого президента Гаити Жовенеля Моиза было возвращено в родной город для похорон в условиях усиленных мер безопасности.

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Не обошлось без беспорядков во время захоронения: протестующие устроили столкновение с полицией.

Также какой-то момент во время церемонии погребения раздались хлопки, которые, по мнению очевидцев, были выстрелами.

Об этом информирует Reuters.

По информации СМИ, после этого делегация США во главе с постпредом страны при ООН покинула похороны.

Несмотря на происшествие, похороны Моиза продолжились. На церемонии выступил пастор и вдова экс-лидера Гаити.

Новые президентские и парламентские выборы в Гаити запланированы на 26 сентября.

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