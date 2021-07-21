На Гаити после убийства президента утвердили новое правительство

На Гаити после убийства президента утвердили новое правительство

Ариэль Анри был приведен к присяге, чтобы заменить временного премьер-министра Клода Жозефа.

Церемония инаугурации нового правительства Гаити во главе с премьер-министром Ариэлем Анри прошла в столице страны Порт-о-Пренс после недавнего убийства президента.

Об этом информирует Associated Press.

Ранее глава государства Жовенель Моиз назначил Ариэля Анри премьером за два дня до нападения на президентскую резиденцию 7 июля, потому Анри не успел вступить в должность, и управление республикой на себя взял исполняющий обязанности премьер-министра Клод Жозеф. Ариэль Анри был приведен к присяге, чтобы заменить временного премьер-министра Клода Жозефа.

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Новый премьер пообещал сформировать временное правительство, которое будет руководить Гаити минимум до проведения выборов нового президента.

Похороны Жовенеля Моиза состоятся 23 июля в северном гаитянском городе Кап-Аитьен.

Новые президентские и парламентские выборы в Гаити запланированы на 26 сентября.

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