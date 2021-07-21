На Гаити после убийства президента утвердили новое правительство

Ариэль Анри был приведен к присяге, чтобы заменить временного премьер-министра Клода Жозефа.
Церемония инаугурации нового правительства Гаити во главе с премьер-министром Ариэлем Анри прошла в столице страны Порт-о-Пренс после недавнего убийства президента.
Об этом информирует Associated Press.
Ранее глава государства Жовенель Моиз назначил Ариэля Анри премьером за два дня до нападения на президентскую резиденцию 7 июля, потому Анри не успел вступить в должность, и управление республикой на себя взял исполняющий обязанности премьер-министра Клод Жозеф. Ариэль Анри был приведен к присяге, чтобы заменить временного премьер-министра Клода Жозефа.
Новый премьер пообещал сформировать временное правительство, которое будет руководить Гаити минимум до проведения выборов нового президента.
Похороны Жовенеля Моиза состоятся 23 июля в северном гаитянском городе Кап-Аитьен.
Новые президентские и парламентские выборы в Гаити запланированы на 26 сентября.
- Президента Гаити Жовенеля Моиза застрелили в ночь на 7 июля. Примерно в час ночи группа неизвестных напала на его резиденцию. Огнестрельное ранение также получила первая леди страны.
- Министр по делам голосования и межпартийных отношений Матиас Пьер заявил, что в убийстве Моиза принимали участие не менее 26 человек.
- Также к убийству президента Гаити причастны подставные колумбийские военные.
- Правоохранители убили троих наемников, а 15 колумбийцев и американцы находятся под стражей. Еще нескольких членов группировки до сих пор ищут.
- Исполняющий обязанности премьера Гаити Клод Жозеф заявил, что президент Гаити Жовенеля Моиза пытали перед убийством. Также нападавшие не позволили главе государства произнести и слова.
- 11 июля арестовали ключевого подозреваемого в организации убийства Моиза — доктора Кристиана Эммануэля Санона. Подозреваемый является гаитянином по происхождению, однако большую часть времени проводит в американском штате Флорида.