На Гаити задержали еще трех подозреваемых в убийстве президента

На Гаити задержали еще трех подозреваемых в убийстве президента

В частности, задержаны еще два полицейских

На Гаити число задержанных в связи с убийством президента Жовенеля Моиза достигло 26.

Об этом заявил глава национальной полиции Леон Шарль.

"Были задержаны еще три человека", — сказал он.

Ранее сообщалось о задержании 23 участников преступной группы.

"В связи с расследованием убийства президента республики Жовенеля Моиза задержаны три человека. Речь идет, в частности, о двух полицейских", — сказал представитель ведомства.

Он добавил, что еще семеро сотрудников полиции изолированы, об их задержании речь пока не идет.

Похороны Жовенеля Моиза состоятся 23 июля в северном гаитянском городе Кап-Аитьен.

Заметим, что за день до гибели Моиз назначил Ариэля Генри новым премьером страны. Однако Генри не сдал присягу, и сейчас правительством Гаити при поддержке полиции и вооруженных сил продолжает руководить Клод Жозеф.

Новые президентские и парламентские выборы в Гаити запланированы на 26 сентября.

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