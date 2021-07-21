На Гаити задержали еще трех подозреваемых в убийстве президента

В частности, задержаны еще два полицейских
На Гаити число задержанных в связи с убийством президента Жовенеля Моиза достигло 26.
Об этом заявил глава национальной полиции Леон Шарль.
"Были задержаны еще три человека", — сказал он.
Ранее сообщалось о задержании 23 участников преступной группы.
"В связи с расследованием убийства президента республики Жовенеля Моиза задержаны три человека. Речь идет, в частности, о двух полицейских", — сказал представитель ведомства.
Он добавил, что еще семеро сотрудников полиции изолированы, об их задержании речь пока не идет.
Похороны Жовенеля Моиза состоятся 23 июля в северном гаитянском городе Кап-Аитьен.
Заметим, что за день до гибели Моиз назначил Ариэля Генри новым премьером страны. Однако Генри не сдал присягу, и сейчас правительством Гаити при поддержке полиции и вооруженных сил продолжает руководить Клод Жозеф.
Новые президентские и парламентские выборы в Гаити запланированы на 26 сентября.
- Президента Гаити Жовенеля Моиза застрелили в ночь на 7 июля. Примерно в час ночи группа неизвестных напала на его резиденцию. Огнестрельное ранение также получила первая леди страны.
- Министр по делам голосования и межпартийных отношений Матиас Пьер заявил, что в убийстве Моиза принимали участие не менее 26 человек.
- Также к убийству президента Гаити причастны подставные колумбийские военные.
- Правоохранители убили троих наемников, а 15 колумбийцев и американцы находятся под стражей. Еще нескольких членов группировки до сих пор ищут.
- Исполняющий обязанности премьера Гаити Клод Жозеф заявил, что президент Гаити Жовенеля Моиза пытали перед убийством. Также нападавшие не позволили главе государства произнести и слова.
- 11 июля арестовали ключевого подозреваемого в организации убийства Моиза — доктора Кристиана Эммануэля Санона. Подозреваемый является гаитянином по происхождению, однако большую часть времени проводит в американском штате Флорида.