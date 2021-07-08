На Гаити задержали возможных убийц президента: подробности

Президент Гаити был смертельно ранен при нападении на его резиденцию.

Предполагаемые убийцы президента Гаити Жовенеля Моиза задержаны.

Об этом заявил в Twitter министр связи страны Франц Экзантус.

"Мы не идентифицировали группу, они говорили на испанском или английском. Они напали на резиденцию президента республики, и он погиб от ран", — сообщали ранее в правительстве.

Напомним, что президент Гаити Жовенеля Моиза застрелили в ночь 7 июля. Примерно в час ночи группа неизвестных напала на его резиденцию и застрелила президента. Кроме того, огнестрельное ранение получила первая леди страны.

После убийства президента главную воздушную гавань Гаити — Международный аэропорт Гаити имени Туссен-Лувертюра — закрыли. Две авиакомпании, выполняющие ежедневные рейсы в столицу Гаити, отменили свои рейсы, запланированные на сегодня.

Также в стране на 15 дней объявили военное положение.

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Власти страны считают, что за преступлением стоят вооруженные иностранцы.

Напомним, что в октябре 2018 года Жовенеля Моиза уже пытались убить. Тогда стрельба произошла во время церемонии по случаю 212-й годовщины смерти основателя страны Жана-Жака Дессалинеса. Неизвестные открыли огонь, когда Моиз возлагал цветы в честь "отца нации". Президент Гаити тогда не пострадал, но ранения получили по крайней мере два его охранника, в том числе один из руководителей охраны.

Моиз возглавлял страну с февраля 2017 года. Гаитянский бизнесмен был объявлен официальным победителем ноябрьских выборов 3 января после того, как избирательный суд исключил заявления о массовых фальсификациях на выборах. Он получил 55,6% голосов, а ближайший соперник Джуд Селестин получил 19,5%. Тогда в столице Гаити Порт-о-Пренс произошли перестрелки: противники новоизбранного президента заявили, что они никогда не признают его победы на выборах.

Новости мира: громкое убийство на Гаити - президента страны расстреляли в его резиденции

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