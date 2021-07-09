На Гаити заявили об участии 26 человек в убийстве президента страны: подробности

Власти Гаити задержали двух граждан США, которые могли иметь отношение к убийству гаитянского президента.
Минимум 26 человек участвовали в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, заявил министр по делам голосования и межпартийных отношений Матиас Пьер.
Об этом информирует The Guardian со ссылкой на министра по делам голосования и межпартийных отношений Матиас Пьер.
Шесть человек, включая одного гражданина США, были арестованы и семеро, как сообщается, убиты, когда гаитянские силы безопасности преследовали боевиков, ответственных за убийство президента Жовенеля Моиса.
Ранее сообщалось, что власти Гаити задержали двух граждан США, которые могли иметь отношение к убийству гаитянского президента.
Напомним:
- Президента Гаити Жовенеля Моиза застрелили в ночь на 7 июля. Примерно в час ночи группа неизвестных напала на его резиденцию и застрелила президента. Кроме того, огнестрельное ранение получила первая леди страны.
- После убийства президента главную воздушную гавань Гаити — Международный аэропорт Гаити имени Туссен-Лувертюра — закрыли.
- А в стране на 15 дней объявили военное положение.
- В полиции заявили, что после убийства президента Гаити были ликвидированы четверо наемников, еще двое задержаны.