На Гаити заявили об участии 26 человек в убийстве президента страны: подробности

На Гаити заявили об участии 26 человек в убийстве президента страны: подробности

Власти Гаити задержали двух граждан США, которые могли иметь отношение к убийству гаитянского президента.

Минимум 26 человек участвовали в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, заявил министр по делам голосования и межпартийных отношений Матиас Пьер.

Об этом информирует The Guardian со ссылкой на министра по делам голосования и межпартийных отношений Матиас Пьер.

Шесть человек, включая одного гражданина США, были арестованы и семеро, как сообщается, убиты, когда гаитянские силы безопасности преследовали боевиков, ответственных за убийство президента Жовенеля Моиса.

Ранее сообщалось, что власти Гаити задержали двух граждан США, которые могли иметь отношение к убийству гаитянского президента.

Напомним:

Президента Гаити Жовенеля Моиза застрелили в ночь на 7 июля. Примерно в час ночи группа неизвестных напала на его резиденцию и застрелила президента. Кроме того, огнестрельное ранение получила первая леди страны.

в ночь на 7 июля. Примерно в час ночи группа неизвестных напала на его резиденцию и застрелила президента. Кроме того, огнестрельное ранение получила первая леди страны. После убийства президента главную воздушную гавань Гаити — Международный аэропорт Гаити имени Туссен-Лувертюра — закрыли .

. А в стране на 15 дней объявили военное положение.

В полиции заявили, что после убийства президента Гаити были ликвидированы четверо наемников, еще двое задержаны.

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