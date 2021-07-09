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На Гаити заявили об участии 26 человек в убийстве президента страны: подробности

На Гаити заявили об участии 26 человек в убийстве президента страны: подробности

Associated Press

Власти Гаити задержали двух граждан США, которые могли иметь отношение к убийству гаитянского президента.

Минимум 26 человек участвовали в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, заявил министр по делам голосования и межпартийных отношений Матиас Пьер. 

Об этом информирует The Guardian со ссылкой на министра по делам голосования и межпартийных отношений Матиас Пьер.

Шесть человек, включая одного гражданина США, были арестованы и семеро, как сообщается, убиты, когда гаитянские силы безопасности преследовали боевиков, ответственных за убийство президента Жовенеля Моиса.

Ранее сообщалось, что власти Гаити задержали двух граждан США, которые могли иметь отношение к убийству гаитянского президента.

Напомним:

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