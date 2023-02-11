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На годовщину вторжения России в Украину ООН примет резолюцию — AP

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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На годовщину вторжения России в Украину ООН примет резолюцию — AP

Фото: Associated Press

Отмечается, что любой мир должен сохранить Украину цельной.

Генеральная Ассамблея ООН в связи с годовщиной полномасштабной войны агрессора России планирует проголосовать за резолюцию о необходимости обеспечения суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на проект документа.

Проект называется "Принципы, лежащие в основе всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира в Украине". По словам журналистов, резолюция менее детализирована, чем "формула мира", представлена президентом Украины Владимиром Зеленским в ноябре 2022 года.

"Это было сознательное решение Украины и ее сторонников, чтобы попытаться получить максимальную поддержку при голосовании", пишет издание со ссылкой на дипломата ООН.

Пресс-секретарь Генеральной Ассамблеи Паулина Кубьяк сообщила, что возобновленная экстренная сессия Генеральной Ассамблеи по Украине начнется днем 22 февраля. Предварительно, десятки выступлений будут продолжаться в течение большей части 23 февраля, а голосование ожидается поздно в тот же день.

Напомним, Европейский Союз сделал заявление "Об агрессии российской федерации против Украины". В ней призвал Россию прекратить абсурдные заявления, что именно она является "жертвой". В ЕС убеждены, что заявления российского диктатора Владимира Путина, угрожавшего международному сообществу беспрецедентными последствиями за поддержку Украины, никого не запугали.

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Дата публикации
Просмотры
571
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