"На государственных дачах не был": Разумков рассказал, как и где провел нынешнюю отпуск

"На государственных дачах не был": Разумков рассказал, как и где провел нынешнюю отпуск

Дмитрий Разумков отдыхал пять дней.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков был в отпуске пять дней, который провел на юге Украины. Спикер парламента преимущественно проводил свое время, катаясь на велосипеде.

Об этом он рассказал журналистам 17 августа на открытии Сорочинской ярмарки в Полтавской области.

Разумков говорит, что нынешний отпуск провел в Николаевской и Одесской областях.

"Отпуск был 5 дней. За границу не ездил, на государственных дачах не был. Большая часть загара — это велосипед. Если нормально проехаться — часа три-четыре — не надо солярия, не надо Мальдив", — поделился Разумков.

После брифинга, как пишет УНИАН, председатель ВР ознакомился с экспозицией ярмарки и купил панно из керамики, книгу сказок, свистульки, варенье из шишек.

Напомним, ранее глава Верховной Рады рассказал, что получает зарплату в размере 40 тысяч гривен. Премий или надбавок к ежемесячной выплате спикер парламента не имеет.

В прошлом году спикер парламента Дмитрий Разумков также рассказывал, что летом во время каникул за границу не поедет. Планировал также отдохнуть в южных областях.

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