"На грани войны": Литва призывает усилить безопасность стран Балтии с помощью американских войск

"На грани войны": Литва призывает усилить безопасность стран Балтии с помощью американских войск

Регион обеспокоен концентрацией войск РФ на территории Украины.

Литва призывает усилить безопасность стран Балтии с помощью американских войск на фоне сложившейся ситуации у украинских границ.

Об этом заявил литовский президент Гитанас Науседа, пишет Reuters.

По его словам, регион обеспокоен концентрацией войск Российской Федерации на территории Украины. Вильнс опасается, что Европа оказалась "на грани войны".

"Российское военное наращивание на восточной границе НАТО меняет ситуацию с безопасностью. Критически важно усилить региональную безопасность стран Балтии дополнительными войсками из США и ускорить сотрудничество в области военных закупок", — сказал Науседа.

К слову, с 2019 Соединенные Штаты Америки размещают на территории Литвы группы численностью около 500 военнослужащих и техники на ротационной основе. Впрочем, своим заявлением Науседа призвал Вашингтон сделать это размещение постоянным.

Как сообщалось, Литва направила в Украину военных инструкторов, которые будут учить украинских военных использовать ракетные системы Stinger. Командующий вооруженными силами Литвы отметил, что его бойцы также будут перенимать опыт украинских защитников, полученный в боях на Донбассе.

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