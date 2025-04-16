Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский рассказал, о «хороших результатах» у правительственной команды Украины, которая работает с американской стороной по соглашению об экономическом партнерстве.

Об этом глава государства сказал в своем традиционном видеообращении за 16 апреля.

Сегодня он заслушал доклад первой вице-премьер-министра Свириденко о переговорах с американцами.

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«Базовые юридические вещи почти доработаны, и дальше, если все будет двигаться так же быстро и конструктивно, соглашение даст экономические результаты обеим нашим странам: и Украине, и Америке», — заявил Зеленский.

Ранее заместитель министра экономики Тарас Качка предположил, что Украина и США могут подписать меморандум о полезных ископаемых в ближайшие дни.

В свою очередь министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила о «существенном прогрессе» в работе над соглашением о полезных ископаемых из США.