ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
186
Время на прочтение
1 мин

На какую страну может напасть Путин после Украины — прогноз Уолкера

Уолкер не исключает, что российский диктатор может бросить вызов НАТО для изменения мирового порядка.

Автор публикации
Анастасия Павленко
Владимир Путин

Владимир Путин / © Associated Press

Президент РФ Владимир Путин не сможет быстро переключиться на другие регионы по завершении войны против Украины.

Об этом заявил бывший спецпредставитель США по Украине Курт Уолкер в интервью Новости.LIVE.

«Россия серьезно истощилась. Когда война завершится, ей придется восстанавливаться политически, экономически, военно и финансово. РФ не будет готова начинать новую войну еще где-то. Для Путина ситуация сложная: продолжать войну проблемно, но и завершить ее непросто — из-за возвращения военных, расходов и экономики, перестроенной под войну», — сказал Уолкер.

В то же время, он признал, что в перспективе нескольких лет Россия может осуществить ограниченную операцию против Эстонии или Литвы — захватить небольшую территорию, чтобы подорвать доверие к НАТО.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин, скорее всего, чувствует себя загнанным в угол из-за неудач собственной армии на фронте, ужасного состояния собственной экономики и низких шансов на победу в войне.

Поэтому он разозлился и может решить, что именно сейчас настал идеальный момент для того, чтобы начать войну против НАТО, в частности, напасть именно на Европу.

Дата публикации
Количество просмотров
186
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie