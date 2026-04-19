На какую страну может напасть Путин после Украины — прогноз Уолкера
Уолкер не исключает, что российский диктатор может бросить вызов НАТО для изменения мирового порядка.
Президент РФ Владимир Путин не сможет быстро переключиться на другие регионы по завершении войны против Украины.
Об этом заявил бывший спецпредставитель США по Украине Курт Уолкер в интервью Новости.LIVE.
«Россия серьезно истощилась. Когда война завершится, ей придется восстанавливаться политически, экономически, военно и финансово. РФ не будет готова начинать новую войну еще где-то. Для Путина ситуация сложная: продолжать войну проблемно, но и завершить ее непросто — из-за возвращения военных, расходов и экономики, перестроенной под войну», — сказал Уолкер.
В то же время, он признал, что в перспективе нескольких лет Россия может осуществить ограниченную операцию против Эстонии или Литвы — захватить небольшую территорию, чтобы подорвать доверие к НАТО.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин, скорее всего, чувствует себя загнанным в угол из-за неудач собственной армии на фронте, ужасного состояния собственной экономики и низких шансов на победу в войне.
Поэтому он разозлился и может решить, что именно сейчас настал идеальный момент для того, чтобы начать войну против НАТО, в частности, напасть именно на Европу.