На какую страну может напасть Путин после Украины — прогноз Уолкера

Владимир Путин / © Associated Press

Президент РФ Владимир Путин не сможет быстро переключиться на другие регионы по завершении войны против Украины.

Об этом заявил бывший спецпредставитель США по Украине Курт Уолкер в интервью Новости.LIVE.

«Россия серьезно истощилась. Когда война завершится, ей придется восстанавливаться политически, экономически, военно и финансово. РФ не будет готова начинать новую войну еще где-то. Для Путина ситуация сложная: продолжать войну проблемно, но и завершить ее непросто — из-за возвращения военных, расходов и экономики, перестроенной под войну», — сказал Уолкер.

В то же время, он признал, что в перспективе нескольких лет Россия может осуществить ограниченную операцию против Эстонии или Литвы — захватить небольшую территорию, чтобы подорвать доверие к НАТО.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин, скорее всего, чувствует себя загнанным в угол из-за неудач собственной армии на фронте, ужасного состояния собственной экономики и низких шансов на победу в войне.

Поэтому он разозлился и может решить, что именно сейчас настал идеальный момент для того, чтобы начать войну против НАТО, в частности, напасть именно на Европу.