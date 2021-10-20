На карте Apple появился "российский" Крым: в МИД хотят разобраться в скандале

На карте Apple появился "российский" Крым: в МИД хотят разобраться в скандале

МИД Украины напомнило компании Apple о резолюции ООН.

Министерство иностранных дел Украины поручило посольству обратиться к американской компании Apple, которая изобразила украинский Крым частью Российской Федерации в одном в одном из приложений.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко в комментарии "Европейской правде".

По его словам, действия компании противоречат резолюции Генассамблеи ООН, по которой все стороны должны воздерживаться от действий, которые могут поставить под сомнение статус незаконно аннексированного Крыма как неотъемлемой части территории Украины.

"Министерство иностранных дел уже поручил посольству Украины в США обратиться к компании Apple, чтобы разобраться в этой ситуации. Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН четко требуют от всех сторон воздерживаться от действий, которые могут поставить под сомнение статус Крыма как неотъемлемой части территории Украины", — заявил Николенко.

Напомним, компания Apple на своей карте в одном из приложений изобразила оккупированный Крым как часть Российской Федерации. Речь идет о Apple Music для артистов, которое позволяет отслеживать прослушивания треков по странам.

Подобный инцидент с Apple происходит не впервые. Так, в 2019 году компания якобы признала оккупированные РФ украинские Крым и Севастополь российскими. В приложении "Карты" на устройствах компании оккупированный Крым обозначили как российскую территорию.

Впоследствии компания Apple пообещала внимательно изучить вопрос о "спорных границах".

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