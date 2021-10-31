На киевском рынке появилось в продаже мясо "для Тищенко": фото

На киевском рынке появилось в продаже мясо "для Тищенко": фото

Такое спецпредложение для народного депутата от "Слуги народа" демонстрирует, какого сорта мясо можно приобрести за 20 гривен.

На столичном паблике в соцсети Instagram появилось фото из мясного отдела одного из рынков Киева, где продавец выложил на прилавок специальное предложение для народного депутата Николая Тищенко, недавно сконфузившегося из-за цен на продукты.

На опубликованном снимке видно, что мясо "для Тищенко" – это мясные обрезки с пленкой и жилами, которые обычно покупают для домашних животных.

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Очевидно, продавец решил потролить "слугу народа" и показать, какого сорта мясо можно купить на рынке за 20 грн.

"На рынках Украины начали появляться специальные предложения для Коли Тищенко", — подписана эта фотография.

Ранее Николай Тищенко в комментарии журналистам заявил, что покупает гречку по 12 гривен за килограмм, сало и говядину – по 50, а иногда находит даже по 20 гривен.

Напомним, продавцы в шоке от заявлений нардепа Николая Тищенко, который озвучил цены на самом дорогом базаре столицы — Бессарабцы.

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