На обложке журнала Time разместили украинский флаг и цитату Зеленского

На обложке журнала Time разместили украинский флаг и цитату Зеленского

На обложке опубликовали слова президента Владимира Зеленского: "Жизнь победит смерть, а мир – тьму".

Американский еженедельный журнал Time посвятил обложку своего нового номера войне в Украине.

Об этом говорится в Twitter издания.

На обложке, на фоне флага Украины, напечатали слова президента Владимира Зеленского: "Жизнь победит смерть, а мир – тьму". Такую фразу глава государства сказал во время обращения к Европарламенту 1 марта, после того как ЕС начал рассмотрение заявки Украины на членство.

"Владимир Зеленский и герои Украины", — отмечается на обложке ниже.

time.com

Напомним, что в начале февраля журнал Time уже посвящал обложку Украине, а когда Путин напал на Украину — на обложке еженедельника его изобразили с усами Гитлера.