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На обложке журнала Time разместили украинский флаг и цитату Зеленского

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На обложке журнала Time разместили украинский флаг и цитату Зеленского

time.com

На обложке опубликовали слова президента Владимира Зеленского: "Жизнь победит смерть, а мир – тьму".

Американский еженедельный журнал Time посвятил обложку своего нового номера войне в Украине.

Об этом говорится в Twitter издания.

На обложке, на фоне флага Украины, напечатали слова президента Владимира Зеленского: "Жизнь победит смерть, а мир – тьму". Такую фразу глава государства сказал во время обращения к Европарламенту 1 марта, после того как ЕС начал рассмотрение заявки Украины на членство.

"Владимир Зеленский и герои Украины", — отмечается на обложке ниже.

© time.com
time.com

Напомним, что в начале февраля журнал Time уже посвящал обложку Украине, а когда Путин напал на Украину — на обложке еженедельника его изобразили с усами Гитлера.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 5840 человек,
  • самолетов – 30,
  • вертолетов – 31,
  • танков – до 211,
  • боевых бронированных машин ‒ 862,
  • артиллерийских систем – 85,
  • средства ПВО – 9,
  • РСЗО — 40,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • легкие скоростные катера – 2 единицы,
  • автомобильной техники – 355.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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