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На оккупированной Луганщине оккупанты ищут партизан, покушавшихся на "министра внутренних дел ЛНР"

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
103
Время на прочтение
1 мин
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На оккупированной Луганщине оккупанты ищут партизан, покушавшихся на "министра внутренних дел ЛНР"

Российские военные ищут партизан / Фото: Associated Press

Патрули оккупантов ищут партизан, покушавшихся на «министра внутренних дел ЛНР» Игоря Корнета.

Россияне организовали дополнительные патрули росгвардейцев, которые ищут представителей подполья на временно оккупированных территориях Луганской области.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Это связано с тем, что 15 мая предатель Украины игр Корнет был тяжело ранен в результате взрыва в парикмахерской, в результате чего оккупанты пытаются найти исполнителей. Однако сколько бы они ни старались, у них нет шансов победить украинское сопротивление.

Ранее в ГУР сообщили, что почти пол тысячи воевавших против Украины оккупантов отравились суррогатным алкоголем.

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Дата публикации
Просмотры
103
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