Россияне организовали дополнительные патрули росгвардейцев, которые ищут представителей подполья на временно оккупированных территориях Луганской области.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Это связано с тем, что 15 мая предатель Украины игр Корнет был тяжело ранен в результате взрыва в парикмахерской, в результате чего оккупанты пытаются найти исполнителей. Однако сколько бы они ни старались, у них нет шансов победить украинское сопротивление.

Ранее в ГУР сообщили, что почти пол тысячи воевавших против Украины оккупантов отравились суррогатным алкоголем.

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