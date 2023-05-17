На оккупированных территориях россияне испытывают кадровый голод среди медиков

Россияне испытывают проблемы с лечением военнослужащих на временно оккупированных территориях.

Об этом пишет Центр национального сопротивления.

Из-за обилия раненых медицинские учреждения на ТОТ перегружены и врачей заставляют работать в несколько смен. Из-за отказа медиков оккупанты пытаются заинтересовать финансовым вознаграждением.

Обещают от 20 до 100 тысяч рублей премии, если те будут лечить россиян.

Однако это очередная российская ложь, ведь на это нет денег. Ведь россияне перестали выплачивать зарплаты работникам оккупационных администраций. А еще раньше перестали выплачивать «соцльготы».

Напомним, что в ожидании контрнаступления ВСУ россияне спешно "эвакуируют" жителей Запорожской области в Ростовскую область РФ.

Добавим, в Луганске 15 мая ранен так называемый министр внутренних дел "ЛНР" Игорь Корнет в результате взрыва в парикмахерской в центре города.

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