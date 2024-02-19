На оккупированных территориях захватчики переводят на собственное программное обеспечение и коммуникационные сервисы работу "администраций"

В настоящее время россияне установили уже более 18 тысяч соответствующих устройств.
Российские захватчики ужесточают меры информационно-психологического влияния на украинцев в оккупации.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Чтобы перекрыть каналы доступа к информации о реальной ситуации на фронте, Украине и мире, жителей оккупированных общин Херсонщины массово подключают к российскому спутниковому телевидению под названием «русский мир».
В настоящее время россияне установили уже более 18 тысяч соответствующих устройств.
Также во временно оккупированных украинских общинах Донбасса захватчики переводят на собственное программное обеспечение и коммуникационные сервисы работу оккупационных "администраций": речь идет, в частности, об "Автоматизированном рабочем месте госслужащего" и федеральной платформе "госвеб".
В то же время московиты расширяют сеть покрытия российской мобильной связи: в 2023-24 годах в Донецкой области установили более 700 базовых станций, а в Херсонской области — более 200, что составляет более 85% всего мобильного покрытия в оккупированном регионе.
Напомним, по данным WP, Кремль организовал спецоперацию по дискредитации Зеленского.
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