На параде с Путиным и Кимом Си Цзиньпин сделал громкое заявление

Цзиньпин / © Associated Press

Китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что сегодня мир стоит перед миром или войной.

Об этом он заявил во время выступления на военном параде в Пекине, к которому присоединились диктаторы РФ Владимир Путин и КНДР Ким Чен Ын, пишет The Guardian.

"Сегодня человечество снова стоит перед выбором: мир или война, диалог или конфронтация, выигрыш для всех или нулевая сумма", - подчеркнул Си Цзиньпин, добавив, что китайский народ "твердо стоит на правильной стороне истории".

Он назвал КНР великой нацией, которую "никогда не запугивают никакие хулиганы", потому что, мол, Китай "непобедим".

Издание отмечает, что после своей речи Си стоял в автомобиле с открытым верхом, чтобы осмотреть парад, приветствуя войска и принимая салюты, пока мимо проезжали километры военной техники, а над головой пролетали военные самолеты.

Заметим, что западные военные аналитики сосредоточили свое внимание на представленной военной технике: от танков и беспилотников до ракет дальнего радиуса действия и ядерных вооружений, истребителей и самолетов-невидимок, а также представили несколько недавно разработанных средств.

Они считают, что это оборудование имеет целью "дать Соединенным Штатам, Европе и соседям Китая повод задуматься, если они будут рассматривать возможность бросить вызов основным интересам Китая". Это оружие вызывает особую обеспокоенность у американских ВМС, патрулирующих западную часть Тихого океана.

Напомним, Sky News пишет о том, что пребывание российского "фюрера" Владимира Путина в Пекине и горячие встречи с лидерами Китая и Северной Кореи стали очень показательными. Более того - диктор РФ заручился их поддержкой и дал дерзкое послание дал Украине и миру.