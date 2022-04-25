На парламентских выборах в Словении побеждает оппозиционное "Движение свободы" — данные экзитполов

Словенская демократическая партия действующего премьера Янеза Янши, по данным экзит-полов, получила 23 процента голосов.

На девятых парламентских выборах в Словении от обретения независимости 1991 года больше голосов получило "Движение свободы".

За него, по предварительным данным, проголосовали 35 процентов избирателей, пишет "Радио Свобода".

Словенская демократическая партия действующего премьера Янеза Янши, по данным экзит-полов, получила 23 процента голосов.

"Движение свободы" в начале этого года основал 55-летний менеджер Роберт Голоб реорганизацией "Зеленой партии", которая в парламенте имела двух депутатов. В новом составе это движение, как предполагается, будет иметь 42 из 90 мест. Речь идет о наиболее убедительной победе в истории страны, отмечает корреспондент Радио Свобода.

Своих кандидатов баллотировали 21 партия и коалиция. Четырехпроцентный барьер преодолели еще три партии: "Новая Словения", Социал-демократы и "Левая партия". Поддержки одной из них будет достаточно, чтобы сформировать правительство.

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"По мнению обозревателей, победа оппозиции не будет влиять на международную политику страны. Вместе с премьерами Польши и Чехии Янез Янша был первым главой правительства, прибывшим в Украину после начала российской агрессии — 19 марта ", — говорится в сообщении.

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