На переговорах в Стамбуле Украина требовала полной капитуляции России — Нуланд

США поддерживают стремление Украины найти дипломатическое разрешение этого конфликта.

Заместитель Госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что во время переговоров в Стамбуле Украина фактически требовала полной капитуляции России.

Об этом заместительница Энтони Блинкена рассказала в интервью телеканалу Настоящее время.

По словам Нуланда, США поддерживают стремление Украины найти дипломатическое решение этого конфликта.

"Думаю, мы знаем не так много о том, как проходили переговоры в Стамбуле. Важно, что Украина, несмотря на совершенно неприемлемые требования России, практически требование полной капитуляции в этой войне. Украина осталась за столом переговоров, продолжила попытки найти дипломатическое решение этого ужасного, жестокого конфликта. И мы его в этом очень поддерживаем", — отметила Нуланд.

Напомним, бывший руководитель британской разведки Кристофер Стил, руководивший отделом России в МИ-6 в Лондоне, считает, что война в Украине может закончиться убийством Владимира Путина или его отстранением от власти.

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