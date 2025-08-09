На перекрестке между Черчиллем и Чемберленом: дочь Келлога о цене действий Трампа

Меган Моббс с отцом Китом Келлогом

Президент Дональд Трамп сейчас оказался на развилке и может пойти как по пути Черчилля, так и по пути Чемберлена.

Об этом заявила дочь спецпредставителя США Кита Келлога и глава благотворительного фонда Weatherman Foundation Меган Моббс, приводя аналогию в начале Второй мировой.

«Все очевиднее, что президент Трамп стоит на перепутье Черчилля и Чемберлена. Нельзя променять суверенитет другой страны на иллюзию стабильности», — написала она.

По мнению дочери Келлога, выбор Трампа определит не только судьбу Украины, но будущую безопасность Соединенных Штатов и всего свободного мира.

Заметим, что это не в первый раз Трампа сравнят с британским премьером Невиллом Чемберленом (1937-1940), который до последнего шел на уступки Гитлеру во избежание великой войны. В 1938 году премьер-министр Британии Невилл Чемберлен, премьер-министр Французской республики Эдуард Даладье, рейхсканцлер Третьего Рейха Адольф Гитлер и премьер-министр Италии Бенито Муссолини подписали Мюнхенское соглашение.

Вернувшись в Лондон, Чемберлен показал публике на аэродроме подписанное соглашение со словами: «Я привез вам мир». На что Уинстон Черчилль ответил: «Англии был предложен выбор между войной и бесчестием. Она выбрала бесчестие и получит войну».

Политика умиротворения в отношении агрессора Гитлера провалилась и Великобритания вступила в войну. Через три месяца 10 мая 1940-го, он покинул пост премьер-министра, уступив его Уинстону Черчиллю — стороннику борьбы с Гитлером без компромиссов.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что потенциальное мирное соглашение между Украиной и Россией будет предусматривать «обмен территориями».

В CNN проанализировали, какие земли может получить Украина.

Британский журналист и политик Даниэль Ханнан считает, что Трамп предал Украину, сделав мир более опасным.