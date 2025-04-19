На "перемирие" от Путина отреагировали в МИД: "30 часов вместо 30 дней"

Президент РФ Владимир Путин / © ТСН

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Сообщение президента Российской Федерации Владимира Путина о готовности к прекращению огня до полночи 21 апреля выглядит цинично на фоне предложения США, с которым согласилась Украина, о полном прекращении огня на 30 дней.

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, опубликованном в сети Х.

Глава украинского внешнеполитического ведомства напомнил, что Россия отказалась от американского предложения о 30-дневном перемирии и этот отказ длится уже 39 дней.

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При этом, подчеркнул Сибига, московский режим выдвинул разные условия и усилил террор против Украины, мирного населения и гражданской инфраструктуры.

«Сейчас Путин сделал заявления о якобы готовности к прекращению огня. 30 часов вместо 30 дней. К сожалению, мы имеем долгую историю, когда его заявления не совпадали с его действиями. Мы знаем, что его словам нельзя доверять, и мы будем смотреть на действия, а не слова», — говорится в заявлении главы украинского МИД.

Андрей Сибига предложил России согласиться на предложение о полном и безусловном 30-дневном прекращении огня, которое рассматривается с марта.

«Мы хотим, чтобы российские силы фактически прекратили огонь по всем направлениям. Мы также призываем всех наших партнеров и международное сообщество быть внимательными. Только действия, а не слова открывают правду: эта война началась и продолжается только из-за России», — подытожил он.

Напомним, президент государства-агрессора уже не первый раз обещает прекращение огня во время великих христианских праздников. В прошлый раз Путин не сдержал слова.