На Покровском направлении в течение дня враг совершил 35 штурмовых и наступательных действий – Генштаб

Наибольшая активность российских окупантов сохраняется в районах Луча, Лисевки, Даченского и т.д.

Стала известна оперативная информация по состоянию на 22.00 07.12.2024 по поводу российского вторжения.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения русскими захватчиками планов пришествия и истощения их боевого потенциала.

С начала суток произошло 182 боевых столкновения, противник нанес 24 авиационных удара, сбросив при этом 40 КАБ, 429 ударов дронами-камикадзе, совершил почти 3000 обстрелов позиций наших войск.

На Харьковском направлении наши войска отразили две атаки врага близ Волчанска. Оккупанты сбрасывали КАБы в районах Казачьей Лопани и Оришанки.

Враг совершил девять атак на наши укрепления на Купянском направлении. В настоящее время восемь боеприкосновений в районах Лозовой, Масютовки, Глушковки, Колесниковки и Зеленого Роща завершились. Авиаудары получили Киврашовка, Западное и Большая Шапковка.

В Лиманском направлении за день российские войска 22 раза штурмовали позиции украинских защитников в районах Твердохлебового, Копанок, Богуславки, Грековки, Чернещины, Макеевки, Заречного Тернов, Ямполевки, Дружелюбовки и в Серебрянском лесничестве. Две атаки до сих пор продолжаются.

На Краматорском направлении завершилась неудачей попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Временного Яра, Ступочек и Белой Горы, всего было отбито семь атак.

На Торецком направлении оккупанты сегодня семь раз штурмовали в районах Торецкая, Дилиевки и Нелиповки.

На Покровском направлении в течение дня враг совершил 35 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских окупантов сохраняется в районах Луча, Лисовки, Даченского, Пушкиного, Зари, Гродовки, Сухого Яра, Мирнограда, Желтого, Новый Труд и Новотроицкого. Противник применял авиационные средства поражения по Новотроицкому.

По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 146 и ранили 194 кафира на данном направлении; уничтожили две боевых бронированных машины, три автомобиля.

Интенсивно атакует противник и на Кураховском направлении. К настоящему времени суток насчитывается уже 42 боестолкновения. Атаки противника отражались нашими воинами вблизи Солнцевки, Зари, Курахово, Елизаветовки, Романовки, Ганновки, Успеновки, Разлива, Старых Тернов, Дачного и Нескучного. Активно действовала вражеская бомбардировочная авиация по районам населенных пунктов Шевченко, Андреевка, Алексеевка, Богатырь, Константинополь.

На Времивском направлении враг 30 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Веселый Гай, Константинопольское, Сухие Яли, Новодаровка, Новоселка, Темировка, Нескучное, Большая Новоселка, но помешали этому наши мужественные защитники, два боеприкосновения продолжаются до сих пор.

На Ореховском направлении нашими воинами была отбита одна атака в направлении Новоданиловки.

Враг провел три неудачных штурма на Приднепровском направлении.

На Курщине украинские защитники за сегодня отразили 14 атак окупантов, продолжается еще три боестолкновения.

В других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Сегодня отметим украинских воинов из 65-й отдельной механизированной бригады, 406-й отдельной артиллерийской бригады им. генерала-хорунжого Алексея Алмазова, 425-го отдельного штурмового батальона, 68-й отдельной егерской бриш-8 батальона, 414-го отдельного полка ударных беспилотных авиационных систем, устойчиво сдерживающих нашествие превосходящих сил противника на восточном фронте.

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Ранее британская разведка сообщила, что российская армия ежедневно теряет в Украине убитыми и ранеными около 1500 солдат. В ноябре среднесуточные потери российских оккупационных войск в Украине (убитыми и ранеными) достигли нового рекорда.

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