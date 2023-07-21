На полуострове запаниковали и призвали не пользовался телефонами для съемки видео на Крымском мосту.

Оккупационные «власти» призвали не снимать видео на Крымском мосту.

Об этом пишет пропагандистское «СМИ» ТАСС.

"Мы живем в условиях СВО, — написал «советник главы» Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале после временного закрытия моста.

«Враг уже два раза наносил удары по Крымскому мосту. При любой теоретической угрозе с объекта убирают людей и машины. Тысячи людей круглосуточно обеспечивают безопасность. Просьба в таких ситуациях сохранять спокойствие и забыть про свои телефоны. Враг отслеживает чаты и пользуется вашим видео и хайпом», - говорится в сообщении представителя оккупационных «властей».

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Напомним, что в ночь на 17 июля на Крымском мосту раздались взрывы.

В Кремле почти сразу заявили, что это два украинских морских беспилотника ответственны за атаку на мост, хотя не предоставили доказательств этого обвинения.

Диктатор Путин пригрозил пригрозил Украине "ответом" и заявил, что Минобороны России уже готовит соответствующие предложения.

У ГУР заявили, что украинская разведка не подтверждает и не опровергает причастности к взрыву.

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