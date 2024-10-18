На практике Украина уже является частью НАТО – Зеленский

Поэтому было бы неправильно политически покинуть Украину за пределами Североатлантического союза.

В Брюсселе Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Генеральным секретарем Североатлантического альянса Марком Рютте и вместе с главой МОУ Рустемом Умеровым принял участие в заседании Совета Украина – НАТО, состоявшемся на уровне министров обороны. На нем обсудили шаги, которые принесут украинцам больше защиты и безопасности.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Это уже третья встреча Владимира Зеленского с Марком Рютте с момента вступления в должность Генсека НАТО. По словам Президента, это свидетельствует о высоком уровне отношений между Украиной и Североатлантическим союзом.

"Украина действительно заслуживает стать 33-м членом НАТО однажды, и поэтому мы сделаем все, чтобы это произошло. Поэтому первый пункт Плана победы – это приглашение в НАТО. Украинцы продемонстрировали, что мы способны защитить общие ценности", – заявил Глава государства.

По его словам, именно приглашение Украины в Альянс усилит страну дипломатично и приблизит к реальному и справедливому миру.

"Было бы неправильно политически покинуть Украину за пределами Альянса, когда на практике Украина уже является частью НАТО", – отметил президент.

Владимир Зеленский также поблагодарил партнеров – членов Альянса, которые помогают развивать украинское оборонное производство, восстанавливать объекты критической инфраструктуры и оказывают военную помощь.

"Мы рассчитываем на готовность членов НАТО к следующему саммиту НАТО в Гааге обеспечить уже объявленную ими финансовую помощь Украине на общую сумму 40 миллиардов евро", – добавил глава государства.

Тем временем посол Украины в Великобритании сделал заявление о необходимости усиления НАТО, присоединив Украину к Альянсу.

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