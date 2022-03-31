На принятие решения о нейтральности может уйти год — Арахамия

На принятие решения о нейтральности может уйти год — Арахамия

В настоящее время в Конституции Украины официально закреплен курс на вступление в НАТО.

Чтобы перейти к статусу нейтральности, Украине нужно менять Конституцию, где закреплен курс в НАТО. На эти перемены может уйти год.

Об этом рассказал глава украинской делегации на переговорах с РФ и лидер "Слуги народа" Давид Арахамия в эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах.

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Он подчеркнул, что для обсуждения этого вопроса нужно провести общегосударственный референдум. Затем две сессии ВР должны поддержать решение 300 голосами нардепов.

"Я считаю, что не меньше, чем год процедура, учитывая наши парламентские реалии. А за этот год мы должны восстанавливать уже наше государство. Такой чувствительный вопрос, что здесь точно не нужно применять лазейки в нашем законодательстве. Я считаю, что это должно быть полностью определен выбор украинцев, а не политиков", — сказал Арахамия.

Ранее Давид Арахамия сообщил, что переговоры Украины и РФ возобновятся 1 апреля. Также он рассказал, что украинская делегация по-прежнему остается в Турции.

ТСН.ua подробно проанализировал предложение украинской стороны во время переговоров в Стамбуле и первую реакцию России.

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