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На протест в Киеве нардеп Безуглая пришла со своим требованием: как ее встретили (видео)
На появление нардепа участники акции протеста отреагировали криками «Позор!», «Безуглую вон!» и «Предательница!».
В четверг, 24 июля, на протест против закона №12414 в Киеве пришла народный депутат Марьяна Безуглая, которая сама же и голосовала за этот закон.
Как свидетельствует опубликованное в Telegram-каналах видео, ее появление вызвало возмущение участников митинга.
Люди, которые третий день протестуют против скандального закона, ограничивающего полномочия антикоррупционных органов НАБУ и САП, встретили нардепа криками «Позор!», «Безуглую вон!» и «Предательница!».
На акцию протеста народный депутат пришла с собственным требованием. Она подняла вверх планшет с надписью «Отставка Сырского».
Такое требование на этом протесте многие расценили как откровенную провокацию.
Впоследствии в комментарии телеканалу «Киев24» Марьяна Безуглая объяснила, почему пришла на акцию протеста против закона о НАБУ и САП
«Нельзя игнорировать то, что происходит», — сказала она.
Народный депутат не скрывала, что голосовала за законопроект, который вызвал возмущение и протесты, но подчеркнула, что в целом считает, что количество правоохранительных органов в Украине должно уменьшиться, а также должен быть четкий надзор прокурора.
Также она добавила, что имеет «свои вопросы» относительно главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и ВСУ, а также хочет услышать контраргументы.
Впоследствии на своем планшете она написала еще один лозунг, которым привлекала к себе внимание: «Измените мое мнение».
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН “ГАНЬБА” і “ГЕТЬ”! НАРДЕПКА БЕЗУГЛА прийшла на ПРОТЕСТ і пересварилась з учасниками!
Напомним, в Киеве и Львове 24 июля продолжались протесты против принятого закона №12414, который ограничивает полномочия НАБУ и САП.
В этот же день президент Украины Владимир Зеленский согласовал текст нового законопроекта о работе НАБУ и САП.