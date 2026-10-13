«На Путина кишка тонкая»: Портников объяснил, почему Трамп требует сменить президента Украины

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп стремится добиться прекращения украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, однако не демонстрирует готовности так же давить на Путина, чтобы остановить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины.

Об этом журналист Виталий Портников рассказал в эфире Эспрессо, комментируя заявление Трампа о необходимости нового президента Украины.

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Журналист связывает позицию американского лидера с его стремлением остановить украинские удары по российской нефтеперерабатывающей отрасли и нежеланием выглядеть как слабый политик в отношениях с российским диктатором Путиным.

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По словам Портникова, Трамп хочет, чтобы Украина перестала атаковать российские НПЗ, поскольку такие удары затрагивают его политические и бизнес интересы. В то же время, президент США стремится демонстрировать американцам, что контролирует ситуацию и может влиять на решения украинского руководства.

Он действительно требовал от Зеленского, чтобы Зеленский прекратил удары по нефтеперерабатывающим заводам. Он и сейчас говорит: Зеленский может делать все, что ему вздумается. Только пусть не бьет по российской переработке нефти. А по чему мы должны избивать?» — отметил Портников.

По мнению журналиста, Трампу важно убедить американское общество, что он способен влиять на ситуацию со снабжением горючего, а также выполнять обещания, данные российскому диктатору. Однако украинские атаки на российские нефтеперерабатывающие предприятия разрушают такое представление о возможностях американского президента.

«Если оказывается, что Зеленский — никакая не марионетка Трампа, то как Трампу жить? Как ему спать? Как ему смотреть в глаза Путину? Никак. Значит, он себя чувствует человеком, над которым Зеленский намеренно издевается, выставляет его слабаком перед всем миром», — объяснил Портников.

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Журналист также обратил внимание на экономический аспект ситуации. По его оценке, украинские удары по российской переработке нефти могут снижать стоимость активов российских нефтяных компаний. Портников утверждает, что Трамп и его окружение заинтересованы в экономических договоренностях с Россией, поэтому такие атаки противоречат их планам.

В то же время, отмечает журналист, Трамп не демонстрирует аналогичной решимости, когда речь идет о необходимости добиться от Путина прекращения российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре.

«Зеленский ему говорит: „Хорошо, я не буду стрелять, а ты добьешься, чтобы они не били по нашим энергосистемам“. А этого уже не может, потому что это же нужно Путину убеждать. На Путина у него кишка тонкая, он может только Зеленским управлять, с его точки зрения. А Путин — это ровный игрок. Что он ему может сказать? — сказал Портников.

Именно этим журналист объясняет стремление Трампа видеть во главе Украины другого политика, соглашающегося с требованиями Вашингтона и действовать в соответствии с ожиданиями американского президента.

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Ранее сообщалось, что Дональд Трамп выступил за замену Владимира Зеленского на лидера, готового договариваться с Россией.

Мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский отверг утверждение, что украинские удары по российским нефтеперерабатывающим объектам влияют на мировые цены на дизель.

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