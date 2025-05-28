Диктатор Путин / © Associated Press

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Европа вместе с США должна усиливать давление на Россию, чтобы принудить Кремль к мирным переговорам с Украиной.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль перед вылетом в США, где должен встретиться с госсекретарем Марко Рубио.

Как сообщается на сайте МИД ФРГ, в Вашингтоне Вадефуль «продолжит усилия» Соединенных Штатов в поиске дипломатического решения войны, развязанной Россией против Украины.

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«Мы хотим наконец положить конец смертям в Украине, мы хотим немедленного прекращения огня и мы хотим продолжительного мира. Чтобы Путин наконец-то сел за стол переговоров, чтобы Россия наконец-то начала серьезные переговоры, мы должны продолжать давление. Мы, европейцы, будем и дальше усиливать санкции, а Конгресс США также готов к введению дополнительных санкций», — заявил дипломат.

Ранее сообщалось, что эксрадник президента США по нацбезопасности и бывший посол в ООН Джон Болтон заявил, что Россия выдвигает неприемлемые требования на переговорах, понимая, что они не будут выполнены, и стремится к замораживанию войны по выгодной себе линии.

Мы ранее информировали, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неожиданно набросился с критикой на российского диктатора Путина.