- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 125
- Время на прочтение
- 1 мин
На Путина нужно давить, чтобы он согласился на реальные переговоры — МИД Германии
Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль призвал к тесной координации ЕС и США, чтобы усилить давление на Россию и вынудить ее к серьезным переговорам по миру в Украине.
Европа вместе с США должна усиливать давление на Россию, чтобы принудить Кремль к мирным переговорам с Украиной.
Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль перед вылетом в США, где должен встретиться с госсекретарем Марко Рубио.
Как сообщается на сайте МИД ФРГ, в Вашингтоне Вадефуль «продолжит усилия» Соединенных Штатов в поиске дипломатического решения войны, развязанной Россией против Украины.
«Мы хотим наконец положить конец смертям в Украине, мы хотим немедленного прекращения огня и мы хотим продолжительного мира. Чтобы Путин наконец-то сел за стол переговоров, чтобы Россия наконец-то начала серьезные переговоры, мы должны продолжать давление. Мы, европейцы, будем и дальше усиливать санкции, а Конгресс США также готов к введению дополнительных санкций», — заявил дипломат.
Ранее сообщалось, что эксрадник президента США по нацбезопасности и бывший посол в ООН Джон Болтон заявил, что Россия выдвигает неприемлемые требования на переговорах, понимая, что они не будут выполнены, и стремится к замораживанию войны по выгодной себе линии.
Мы ранее информировали, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неожиданно набросился с критикой на российского диктатора Путина.