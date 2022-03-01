"На рассмотрении" — Ермак о заявлении Украины на вступление в ЕС по ускоренной процедуре

"На рассмотрении" — Ермак о заявлении Украины на вступление в ЕС по ускоренной процедуре

Зеленский подписал это заявление 28 февраля.

Заявка на членство Украины в ЕС по ускоренной процедуре уже принята. Пока она уже находится на рассмотрении.

Об этом сообщил глава Офиса президент Андрей Ермак.

"Вчера президент Владимир Зеленский подписал заявку о вступлении Украины в ЕС по ускоренной процедуре. Сейчас заявка принята, зарегистрирована. Она – на рассмотрении", — говорится в его сообщении.

Напомним, что президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

Европарламент принял заявку Украины на вступление в ЕС.