На разговор Трампа и Путина отреагировала Берлинская: "Главное – не предать самих себе"

Волонтер акцентировала, что все зависит от того, как поведет себе Украина, даже если сильнейшие мира этого начнут ее предавать.

Результаты разговора президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина указывают на то, что условия окончания войны, которые первоначально предложат Украине, будут неприемлемыми и во многом унизительными.

Такое мнение руководитель Центра поддержки авиаразведки Мария Берлинская высказала в Сети.

По мнению Берлинской, телефонный разговор между Трампом и Путиным означает, что пошел процесс заключения соглашения, идут торги двух империй.

"Нас будут пытаться склонить к тем интересам, тому компромиссу, который интересен в первую очередь этим двум игрокам. Что нам как никогда важно сохранять субъектность, силу воли и вежливый, но убедительный тон. Не позволять себя сливать", — подчеркнула волонтер.

Ведь, добавила она, в противостоянии двоих всегда легче договориться с более сильным за счет более слабого. И Украина действительно несоизмеримо слабее по количеству ресурса по сравнению с врагом. В то же время государство сильнее по характеру к свободе.

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Берлинская также оценила, какие условия мирного соглашения могут быть предложены Украине.

"Трамп непредсказуем. Поэтому здесь неблагодарная вещь делать какие-то предсказания. Я все же рискну – условия, которые нам базово, изначально предложат, будут для нас неприемлемы, и во многом даже унизительны. А дальше все будет зависеть от того, как поведет себя ЕС, Китай, другие страны. От того, как поведет себя Трамп, если мы захотим справедливые условия. Как отреагирует Путин, если мы откажемся отдавать свое", – говорится в сообщении.

Волонтер акцентировала, что прежде всего все зависит от того, как поведет себя Украина, даже если сильнейшие мира этого начнут ее предавать.

"Главное, чтобы здесь не предать самих себя. И память о своих невинно убитых, тысячах замученных людей. Быть верными себе и своим, что бы дальше ни происходило. Тогда все будет хорошо", – резюмировала Берлинская.

Напомним, 12 февраля Трамп провел телефонный разговор с Путиным, после которого заявил, что выступает против членства Украины в НАТО; считает маловероятным возвращение государства к границам 2014 года и уклонился от прямого ответа на вопрос, считает ли Киев равноценным участником переговорного процесса.