На референдуме может быть только один вопрос: Стефанчук сказал какой

Руслан Стефанчук / © Associated Press

На всеукраинский референдум может быть вынесен только один вопрос: поддерживаете ли вы мирное соглашение.

Об этом журналистам рассказал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. после встречи с советниками по национальной безопасности европейских стран в субботу в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».

«Вопросы, касающиеся Конституции Украины, не могут быть вопросами ни Всеукраинского, ни какого-либо другого референдума. Вопрос референдума может быть только один: поддерживаете ли вы соглашение или не поддерживаете», — сказал спикер парламента.

Стефанчук отметил, что для Украины «любое волеизъявление народа, будь то референдум или выборы, имеет две составляющие — безопасность и демократическую».

«Украина точно не Россия и нам не нужны выборы или референдум любой ценой… Поэтому выборы и референдум будут только тогда, когда они будут соответствовать всем демократическим и стандартам безопасности», — подчеркнул председатель ВР.

Напомним, в Верховной Раде рассматривается возможность проведения выборов в 90-дневный срок после прекращения огня.