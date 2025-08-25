- Дата публикации
На руке Трампа заметили тональный крем: что с президентом США (фото)
Дональд Трамп снова привлек внимание СМИ, появившись на публике с толстым слоем тонального крема на руке. Это в очередной раз спровоцировало обсуждение его здоровья.
Президент США Дональд Трамп во время визита в Шотландию снова появился с тональным кремом на руке, совмещая дипломатические встречи с игрой в гольф. Это снова привлекло внимание на фоне вопросов о здоровье главы Белого дома.
Об этом пишут Independent и Daily Beast.
На фото встречи Трампа с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен 24 августа хорошо видно, что тыльная сторона правой руки американского лидера была покрыта тональным кремом. Толстый слой макияжа и отсутствие тщательной растушевки были особенно заметны.
Подобные следы заметили также в прошлый понедельник перед переговорами Трампа с британским премьером Киром Стармером, а также в пятницу во время появления в Вашингтоне. Отмечается, что во время выступления в Овальном кабинете президент США пытался прятать правую руку под левой, сложив их на столе перед собой. Но когда он поднялся, яркий тональный крем снова резко контрастировал с кожей, как и ранее в тот же день.
У 79-летнего Трампа постоянные синяки на руках и он неоднократно использовал косметику, чтобы скрыть их с момента возвращения в Белый дом. Пресс-секретарь Керолайн Левитт объясняет синяки большим количеством рукопожатий Трампа и приемом аспирина.
«Президент Трамп — народный человек, он ежедневно встречается с большим количеством американцев и жмет им руку, чем любой другой президент в истории. Его преданность непоколебима, и он доказывает это каждый день», — заявила Левитт.
В июле Белый дом официально сообщил, что у Трампа диагностировали хроническую венозную недостаточность (CVI) — распространенное заболевание среди людей его возраста, которое, по словам врача, может объяснять появление синяков.
«На последних фотографиях президента видны небольшие синяки на тыльной стороне руки. Это согласуется с незначительным раздражением мягких тканей от частого рукопожатия и использования аспирина, который принимается как часть стандартной схемы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний», — написал в июльской справке президентский врач Шон Барбабелла, которую Левитт зачитала журналистам.
Впрочем, несмотря на заявления о «прозрачности», американскую администрацию уже не раз обвиняли в уклонении от ответов относительно состояния здоровья президента.
Внимание прессы привлекли не только следы макияжа, но и заметные отеки вокруг лодыжек Трампа во время его появления на финале клубного чемпионата мира по футболу.
В то же время Белый дом не озвучил никакого плана лечения или даже изменений в образе жизни американского лидера, например использование компрессионных чулок для уменьшения отеков.
«Никаких корректив в его образ жизни не вносилось», — сказала Левитт на прошлой неделе.
Как самый старший президент, избранный в истории США, Трамп с начала каденции вызывает вопросы относительно здоровья и когнитивных способностей. В то же время в Белом доме подчеркивают, что он «остается в отличной форме».
Напомним, еще в январе 2024 года на ладони Трампа заметили загадочные красные пятна, когда тот во время приветствия сторонников помахал им рукой.
В апреле 2025 года президент США прошел медосмотр, после которого Белый дом сообщил, что Трамп находится в «прекрасном когнитивном и физическом состоянии» и вполне пригоден для выполнения функций главы государства и верховного главнокомандующего.