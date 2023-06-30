"На русском воре шапка горит": Подоляк ответил на ложь Захаровой о ЗАЭС

Чиновник напомнил спикеру МИД РФ, что именно российские оккупанты контролируют сейчас станцию и заминировали ее.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал заявление о якобы подготовке Киевом теракта на Запорожской АЭС, которое сделала спикер МИД России Мария Захарова.

Свой комментарий Подоляк опубликовал в Сети.

"На русском воре и шапка всегда горит. Классика же…" – заметил советник главы ОП.

Он выразил свое понимание того, что с логикой у современных российских чиновников "катастрофа", в то же время задав ряд риторических вопросов: "Кто контролирует ЗАЭС, кто заминировал все, что можно было заминировать, кто выжигает оккупированные территории, кто атакует объекты критической инфраструктуры Украины? А главное, кто засунул свою безусловную агрессивную физиономию на чужую территорию?"

Напомним, ранее в этот же день Захарова поделилась своими выдумками о том, что Украина якобы готовит теракт на ЗАЭС. Для этого спикер российского МИД привела бессмысленные аргументы, такие как дополнительные устройства для измерения радиации в Киеве и учения на случай аварии на станции.

Угроза теракта на Запорожской АЭС

В опубликованном 30 июня интервью западным медиа глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что с технической стороны Россия подготовила все для организации техногенной катастрофы на ЗАЭС. "Часть станции, если будет принято решение, вероятнее всего, взорвут", – предупредил руководитель разведки.

В этот же день в ГУР проинформировали, что оккупанты уменьшают присутствие на ЗАЭС. Так, со станции уехали несколько работников "Росатома". Кроме того, россияне дали указания и украинским работникам АЭС уехать оттуда до 5 июля.

Как сообщил накануне секретарь СНБО Алексей Данилов, Украина тщательно готовится к любым сценариям развития событий вокруг ЗАЭС, в частности, были проведены соответствующие учения.

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