На Саммите ЕС планируется встреча в Нормандском формате без Путина – посол Украины в Германии

Переговоры лидеров Украины, Германии и Франции запланированы на ближайшие дни.

Посольство Украины в Германии и МИД готовят встречу президента Владимира Зеленского с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Нормандском формате, которая состоится на Саммите ЕС в Брюсселе.

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Об этом в интервью ZN,UA рассказал Посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"В настоящее время мы активно работаем над тем, чтобы уже в ближайшие дни на Саммите ЕС в Брюсселе состоялась первая встреча нашего президента Владимира Зеленского с новым канцлером Олафом Шольцем и президентом Эмманюэлем Макроном в формате N3", — сообщил дипломат и уточнил, что эта встреча состоится без Путина .

Мельник подчеркнул, что именно Россия загнала переговоры "нормаднской четверки" в тупик и что из-за действий Кремля они не продвигаются уже два года, поскольку Путин отказывается проводить встречу.

Но, по словам украинского посла, Германия заинтересована в реанимировании Нормадского формата, однако есть сомнения, что новое немецкое правительство сможет реанимировать формат с участием России.

"Думаю, в этом должен быть заинтересован и сам канцлер Шольц. Ведь речь идет не только о реанимации мирных переговоров, но и о возвращении Германии на мировую арену как государства-лидера... Россия начала прибегать к откровенному шантажу, открыто заняв позицию, будто она не сторона, а "посредник", а потому Москва и не планирует возвращаться за стол переговоров, поэтому, по моему мнению, в Берлине все же сомневаются, что новому правительству удастся этот формат реанимировать. хоть какого-то доверия к России, потому что доверие почти полностью уничтожено, госпожа Меркель постоянно звонила по телефону Путину, мы даже перестали считать, сколько этих звонков было за последние семь лет, но у нас создалось впечатление, что когда в начале канцлерка была склонна доверять услышанному от него., то в последнее время нет. Путин просто перестал выполнять какие-либо обещания", — обяъснил Мельник.

Напомним, лидеры США, Германии, Франции, Италии и Великобритании в понедельник, 6 декабря, высказались за возобновление переговоров в Нормандском формате.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности Киева к любым форматам мирных переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.

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