На саммите НАТО обсудят действия в случае применения Россией химического, биологического и ядерного оружия

На встречу, в том числе, готовится прибыть Байден.
Страны-члены НАТО планируют обсудить на саммите 24 марта вопросы реагирования на возможное применение Россией химического, биологического, ядерного и кибероружия.
Об этом сообщает New York Times.
Издание пишет, что российские войска пытаются продвигаться вдоль линии фронта, протянувшейся более чем на тысячу миль. Поэтому западные страны все больше озабочены потенциальной готовностью РФ прибегнуть к применению смертельного нетрадиционного оружия.
"Президент Байден готовится отправиться на саммит НАТО на этой неделе в Брюсселе, где западные союзники, как ожидается, обсудят, как они отреагируют, если Россия будет использовать химическое, биологическое, кибер- или ядерное оружие", – говорится в статье.
Напомним, по информации экспертов, Россия продолжает получать мгновенные метеорологические данные от западных и других правительств, которые могут быть использованы для планирования химической или биологической атак в Украине.
Читайте также: