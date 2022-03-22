На саммите НАТО обсудят действия в случае применения Россией химического, биологического и ядерного оружия

На саммите НАТО обсудят действия в случае применения Россией химического, биологического и ядерного оружия

На встречу, в том числе, готовится прибыть Байден.

Страны-члены НАТО планируют обсудить на саммите 24 марта вопросы реагирования на возможное применение Россией химического, биологического, ядерного и кибероружия.

Об этом сообщает New York Times.

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Издание пишет, что российские войска пытаются продвигаться вдоль линии фронта, протянувшейся более чем на тысячу миль. Поэтому западные страны все больше озабочены потенциальной готовностью РФ прибегнуть к применению смертельного нетрадиционного оружия.

"Президент Байден готовится отправиться на саммит НАТО на этой неделе в Брюсселе, где западные союзники, как ожидается, обсудят, как они отреагируют, если Россия будет использовать химическое, биологическое, кибер- или ядерное оружие", – говорится в статье.

Напомним, по информации экспертов, Россия продолжает получать мгновенные метеорологические данные от западных и других правительств, которые могут быть использованы для планирования химической или биологической атак в Украине.