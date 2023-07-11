На саммите НАТО Украина получит мощную поддержку, включая путь вступления в Альянс — Блинкен

На саммите должна быть четкая демонстрация прогресса Украины по членству в НАТО.

Под саммит НАТО в Вильнюсе Украина должна получить мощный пакет практической и политической поддержки, включая путь к членству в Альянсе.

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Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу ABC.

"У нас есть единый альянс, который собирается продемонстрировать очень практичными способами свою неизменную поддержку Украины, включая путь к членству", — сказал он.

Кроме того, госсекретарь США отметил, что на саммите должна быть четкая демонстрация прогресса Украины по членству в НАТО. Блинкен заявил, что это будет отражено в решениях саммита, а также в работе, которую еще предстоит выполнить.

"Я думаю, что все, включая президента Зеленского, четко осознают, что во время войны членство не может состояться, но они достигли реального прогресса, и альянс определит дальнейшие реформы как в сфере безопасности, так и в сфере демократии, которые необходимы для продолжения движения по этому пути", — сказал госсекретарь США.

Напомним, ранее сообщалось, что американский президент Джо Байден заявил, что страны-члены НАТО согласовали общую позицию по интеграции Украины в оборонный альянс.

Кроме того, мы ранее информировали, что посол Литвы в НАТО Дейвидас Матулионис заявил, что Украина не получит приглашение в НАТО во время саммита в Вильнюсе 11-12 июля.

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