На саммите в июле НАТО должно поддержать вступление Украины — МИД Чехии

В Чехии заявили, что НАТО должно найти пути поддержки вступления Украины в Альянс.
На фоне предстоящего саммита в Вильнюсе министр иностранных дел Чехии Ян Липовский заявил, что НАТО должно поддержать вступление Украины в Альянс.
Об этом он сказал во время обсуждения отношений Украина-НАТО с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, пишет Euractiv.
"В связи с предстоящим саммитом в Вильнюсе я выразил свое пожелание, чтобы украинское руководство было вовлечено в этот саммит и чтобы президент Зеленский выступил на нем", — сказал Липовский.
Он добавил, что НАТО должно найти форматы сотрудничества, которые поддержат и вступление Украины в НАТО и переходный период, а также помогут решить вопросы безопасности в Европе.
Дипломат также сообщил Столтенбергу, что Прага хотела бы принять неформальную встречу министров иностранных дел стран НАТО в следующем году. В этом году встреча состоится в Осло.
Следует отметить, что саммит НАТО в Вильнюсе запланирован на 11-12 июля.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина хотела бы получить гарантии безопасности от НАТО еще до того, как она станет членом Альянса.
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