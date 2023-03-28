На саммите в июле НАТО должно поддержать вступление Украины — МИД Чехии

В Чехии заявили, что НАТО должно найти пути поддержки вступления Украины в Альянс.

На фоне предстоящего саммита в Вильнюсе министр иностранных дел Чехии Ян Липовский заявил, что НАТО должно поддержать вступление Украины в Альянс.

Об этом он сказал во время обсуждения отношений Украина-НАТО с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, пишет Euractiv.

"В связи с предстоящим саммитом в Вильнюсе я выразил свое пожелание, чтобы украинское руководство было вовлечено в этот саммит и чтобы президент Зеленский выступил на нем", — сказал Липовский.

Он добавил, что НАТО должно найти форматы сотрудничества, которые поддержат и вступление Украины в НАТО и переходный период, а также помогут решить вопросы безопасности в Европе.

Дипломат также сообщил Столтенбергу, что Прага хотела бы принять неформальную встречу министров иностранных дел стран НАТО в следующем году. В этом году встреча состоится в Осло.

Следует отметить, что саммит НАТО в Вильнюсе запланирован на 11-12 июля.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина хотела бы получить гарантии безопасности от НАТО еще до того, как она станет членом Альянса.

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