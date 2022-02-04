На съезде «УДАРа» руководители парламентских партий «Голос» и «Батькивщина» поддержали Кличко

Руководители и представители парламентских партий «Голос» и «Батькивщина» поддержали инициативу Виталия Кличко по созыву Национального форума единства Украины для консолидации усилий по защите Украины и демонстрации единства по всему миру.

Как передают « Українські новини», гостями на состоявшемся 4 февраля XXV съезде «УДАРа Виталия Кличко» были, в частности, лидер партии «Голос» Кира Рудык и заместитель председателя «Батькивщины» Сергей Соболев.

Кира Рудык в выступлении отметила, что власти сейчас усилили преследование оппозиции. И заявила, что оппозиционным партиям следует объединиться.

Сергей Солобев упомянул объединение «Удара» и «Батькивщины» в 2012 году и назвал это примером для всех.

Как сообщалось, по инициативе лидера «УДАРа» Виталия Кличко во время съезда было принято обращение к руководству государства, лидерам политических сил, местному самоуправлению и общественности о необходимости созыва Национального форума единства Украины. «Предлагаю созвать Национальный форум единства Украины и согласовать первоочередные шаги, которые усилят государство, сделают экономику более устойчивой, а украинцев более защищенными. Бороться нужно не друг против друга, а за Украину», – подчеркнул Виталий Кличко.