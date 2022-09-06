"На шпиль в Солсбери уже насмотрелись": Зеленский призвал Европу ввести визовые ограничения для россиян

Президент напомнил, что не раз Россия направляла киллеров в Европу под видом обычных туристов.

Президент Владимир Зеленский призвал Европу поддержать визовые ограничения для граждан России.

Об этом глава государства сказал в своем традиционном видеообращении вечером 6 сентября.

Он приветствовал решение Еврокомиссии утвердить предложение приостановить упрощенный визовый режим, действующий сейчас между ЕС и Россией.

"Конечно, это еще не полный визовый бан. Но это уже демонстрирует гражданам государства-террориста, что они несут определенную моральную ответственность за агрессию своего государства против Украины и Европы", — отметил президент.

Зеленский поблагодарил президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен и всех европейских лидеров, которые поддерживают визовые ограничения для граждан России.

Глава государства обратил внимание, что российские пропагандисты распространяют ложь о ЕС, находясь в странах Евросоюза.

"Совершенно недопустимо, что европейской территорией могут пользоваться для туризма или для шопинга те, кто у себя дома, в России, не только поддерживает раскол и издевательство над Европой, но и работает на них. И нельзя воспринимать спокойно, что российские пропагандисты до сих пор имеют возможность находиться в европейских странах, ежедневно врать в репортажах и включениях из европейских столиц. Врать о Европе! Унижать Европу! И при этом находиться в Европе. Абсурд, который нужно немедленно прекращать", – подчеркнул он.

Зеленский пояснил, что кроме моральной стороны вопроса речь идет и об элементарной безопасности. Ведь не раз Россия направляла киллеров в Европу под видом обычных туристов.

"На шпиль в Солсбери, на немецкие улицы и склады с оружием в Чехии они уже насмотрелись. Хватит. Европа – не место для прогулок убийц и поддерживающих их. Надо продемонстрировать гражданам государства-террориста, что они несут моральную ответственность за агрессию своей страны против Украины и всей Европы", – подытожил Зеленский.