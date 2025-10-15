- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1413
- Время на прочтение
- 2 мин
На сколько времени Украина планирует войну: в Польше назвали срок и сделали призыв к ЕС
Радослав Сикорский призвал европейские страны планировать долговременную поддержку Украины. Дипломат подчеркнул, что это необходимо, чтобы «убедить Путина» в стойкости Запада.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал европейские страны планировать долговременную поддержку Украины — минимум на три года. Именно на такой период, по словам дипломата, рассчитывает Киев.
Об этом глава польского МИД заявил во время визита в Лондон, сообщает Reuters.
Во время визита в Лондон Сикорский продемонстрировал сбитый в Украине дрон Shahed-136, и призвал европейские государства «оставаться на избранном пути» поддержки Киева. Министр также выразил надежду, что президент США Дональд Трамп примет решение о передаче Киеву крылатых ракет большой дальности Tomahawk для усиления ударов по российской инфраструктуре.
Сикорский отметил, что Европа должна поставлять Украине больше боеприпасов, в частности системы противовоздушной обороны и вооружения короткой и средней дальности. Это, по его словам, важно для безопасности всей Европы, учитывая случаи пересечения дронами польского воздушного пространства и полеты российских истребителей над Эстонией. В то же время министр отметил, что пока не установлено, имели ли замеченные над Копенгагеном дроны российское происхождение.
Комментируя возможность расширения инициативы создания «стены из дронов» для защиты от будущих вторжений, Сикорский в разговоре с журналистами отметил, что Россия может «к сожалению, достигать глубины Европы».
«Мы должны быть готовы этому противостоять, и поэтому, я считаю, отказ от развития антидронових и дроновых возможностей сегодня был бы безответственным», — заявил глава МИД Польши.
Сикорский также призвал европейские страны планировать долговременную поддержку Украины — минимум на три года. Именно на такой период, по его словам, рассчитывает Киев.
"Украинцы планируют эту войну на три года, и это разумно. Мы должны убедить Путина, что готовы оставаться на этом пути по крайней мере столько же», — подчеркнул министр.
К слову, в сентябре нардеп Федор Вениславский высказал личное мнение, что война в Украине «точно приближается к окончанию» и не продлится годами. Политик считает, что речь идет «максимум о нескольких месяцах», и есть «реальные шансы все это остановить» до конца года.