На сколько времени Украина планирует войну: в Польше назвали срок и сделали призыв к ЕС

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский и сбитый в Украине дрон Shahed-136 / © Associated Press

Реклама

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал европейские страны планировать долговременную поддержку Украины — минимум на три года. Именно на такой период, по словам дипломата, рассчитывает Киев.

Об этом глава польского МИД заявил во время визита в Лондон, сообщает Reuters.

Во время визита в Лондон Сикорский продемонстрировал сбитый в Украине дрон Shahed-136, и призвал европейские государства «оставаться на избранном пути» поддержки Киева. Министр также выразил надежду, что президент США Дональд Трамп примет решение о передаче Киеву крылатых ракет большой дальности Tomahawk для усиления ударов по российской инфраструктуре.

Реклама

Радослав Сикорский показал в Лондоне сбитый Shahed-136 / © Associated Press

Сикорский отметил, что Европа должна поставлять Украине больше боеприпасов, в частности системы противовоздушной обороны и вооружения короткой и средней дальности. Это, по его словам, важно для безопасности всей Европы, учитывая случаи пересечения дронами польского воздушного пространства и полеты российских истребителей над Эстонией. В то же время министр отметил, что пока не установлено, имели ли замеченные над Копенгагеном дроны российское происхождение.

Комментируя возможность расширения инициативы создания «стены из дронов» для защиты от будущих вторжений, Сикорский в разговоре с журналистами отметил, что Россия может «к сожалению, достигать глубины Европы».

«Мы должны быть готовы этому противостоять, и поэтому, я считаю, отказ от развития антидронових и дроновых возможностей сегодня был бы безответственным», — заявил глава МИД Польши.

Сикорский также призвал европейские страны планировать долговременную поддержку Украины — минимум на три года. Именно на такой период, по его словам, рассчитывает Киев.

Реклама

"Украинцы планируют эту войну на три года, и это разумно. Мы должны убедить Путина, что готовы оставаться на этом пути по крайней мере столько же», — подчеркнул министр.

К слову, в сентябре нардеп Федор Вениславский высказал личное мнение, что война в Украине «точно приближается к окончанию» и не продлится годами. Политик считает, что речь идет «максимум о нескольких месяцах», и есть «реальные шансы все это остановить» до конца года.