«На следующей неделе должна появиться хорошая новость»: Арахамия сделал заявление о ситуации в Олешках

Давид Арахамия / © Getty Images

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В ходе переговоров украинской и американской делегаций в Осло обсуждали возможность эвакуации гражданских из временно оккупированных Олешек Херсонской области. Украинская сторона надеется, что уже на следующей неделе удастся добиться положительных сдвигов в этом вопросе.

Глава фракции «Слуга народа» и член украинской переговорной делегации Давид Арахамия в комментарии РБК-Украина подтвердил, что ситуация в оккупированном городе стала одной из тем переговоров.

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«Дай Бог, на следующей неделе будет оживление на гуманитарном треке. Есть очень трудная ситуация в Олешках. Мы ее вчера обсуждали, и неформальное достижение этой встречи – на следующей неделе должна появиться хорошая новость», – сказал Арахамия.

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Напомним, ситуация во временно оккупированных Олешках Херсонской области остается критической.

По предварительным сообщениям, российские оккупанты и их приспешники искусственно создают дефицит продовольствия. Обычный пакет продуктов могут продавать за эквивалент 50 тысяч гривен или требовать в обмен золото и драгоценности. Президент Владимир Зеленский обвинил Россию в целенаправленном создании условий уничтожения местного населения.

Ранее Папа Римский Лев XIV во время телефонного разговора с Владимиром Путиным призвал прекратить огонь, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи гражданским.

Несмотря на блокировку гуманитарных поставок, украинские военные уже провели вторую операцию по доставке помощи Олешкам. По словам министра иностранных дел Андрея Сибиги, с помощью дронов гражданским передали около 400 упаковок с продуктами, лекарствами и другими необходимыми вещами общим весом почти 4 тонны.

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Глава МИД подчеркнул, что Россия месяцами пытается изолировать жителей города от внешнего мира. Он также отметил нацгвардейцев, морских пехотинцев и пограничников, организовавших гуманитарную операцию.

Переговоры в Норвегии: последние новости

Напомним, 20 октября в Осло состоялись переговоры президента Украины Владимира Зеленского со спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом. Стороны обсудили возможные пути завершения войны, гарантии безопасности и дальнейшие дипломатические шаги. Наработанные предложения должны были передать России.

Ранее также сообщалось, что российский президент Владимир Путин якобы выразил готовность возобновить трехсторонние мирные переговоры с участием Украины, США и РФ во второй декаде ноября.

В Кремле заявляли, что готовы рассмотреть предложения американских представителей Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, однако не собираются идти на политические уступки.

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Впоследствии Виткофф после встречи с Путиным сообщил о прогрессе в переговорах и заявил о создании основы для возможного прекращения огня.

В свою очередь, помощник президента РФ Юрий Ушаков предположил, что война близится к завершению.

"Не знаю, насколько мы приближаемся, но дело идет к этому", - заявил он в интервью российским пропагандистским СМИ.

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