На следующей неделе ожидается принципиальное решение ООН по компенсациям для Украины

14 ноября 2022 года запланирована специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по созданию механизма компенсации Украине ущерба, нанесенного вооруженной агрессией РФ.

Об этом сообщает Минюст в социальных сетях.

Над разработкой механизма уже несколько месяцев работает рабочая группа специалистов под руководством Андрея Ермака. В группе сотрудничают представители Министерства юстиции Украины, Министерства иностранных дел, Офиса Президента, специалисты по международному праву.

"Ожидаем принципиального решения ООН по компенсациям уже на следующей неделе. Мы понимаем, что в Совете Безопасности ООН эту идею не утвердить, ведь там, где Россия имеет право вето, нет никакой безопасности. Поэтому мы избрали путь получить резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН. Такой документ носит рекомендательный характер, но чем больше стран его поддержат, тем весомее он будет. Это демонстрация отношения мировой общественности, и мы ожидаем, что решение будет справедливым! Сессия ООН начнется уже в следующий понедельник в 17:00 по Киеву", — сказала замминистра юстиции .

Проект резолюции «Содействие правовой защите и репарациям Украины» разработан рабочей группой и предложен украинской стороной. Он предполагает признание государствами ООН необходимостью создания компенсационного механизма. Его цель — возмещение ущерба и ущерб физическим и юридическим лицам, понесшим потери из-за российского вторжения в Украину. Кроме того, этот механизм будет предусматривать выплату компенсаций жертвам войны, родственникам погибших, подвергшимся пыткам и сексуальному насилию, пленным и т.д. Позволять получать компенсации за ущерб, причиненный имуществу различных форм собственности, а также экологии. Предполагается, что финансирование решений по выплате компенсаций будет вестись благодаря арестованным активам России за рубежом. В настоящее время речь идет о минимум 300 млрд долларов.

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения Генеральная Ассамблея ООН уже несколько раз выражала свою поддержку Украине и осуждала действия России. В последний раз это произошло 12 октября, когда 143 из 193 государств-членов ООН осудили незаконные «референдумы» на оккупированных территориях Украины.

Добавим, во время выступления на сессии Генеральной ассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский заявил, что против Украины и украинцев было совершено преступление.

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